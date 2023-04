WhatsApp gaat geanimeerde emoji’s toevoegen: zo ziet het eruit

WhatsApp heeft in de afgelopen tijd al meermaals nieuwe functies toegevoegd. Daarnaast gaan er nog een aantal functies rond in het geruchtencircuit die we binnenkort terug zullen gaan zien in de chat-app. Nu zien we de voorbereidingen voor de bewegende emoji, welke geanimeerd worden.

WhatsApp met bewegende emoji

Als uitbreiding op de stilstaande emoticons in berichtendienst WhatsApp, experimenteert de berichtendienst nu met bewegende emoticons. Deze geanimeerde emoji’s kennen we bijvoorbeeld al van Telegram en in WhatsApp is het hartje al geanimeerd. Volgens aanwijzingen gaan we dit dus ook terugzien in de stabiele versie van WhatsApp, bij meerdere emoji’s. In een voorbeeld zien we de emoji met een feesttoeter die zich omdraait in het bericht.

De eerste aanwijzingen hiervan zijn gevonden in de desktop-toepassing van WhatsApp, en naar verluidt komt de functionaliteit ook beschikbaar voor iOS en Android. Om dit mogelijk te maken gebruikt WhatsApp de speciale open-source bibliotheek Lottie. Het is nog wel de vraag of gebruikers de geanimeerde emoji’s kunnen uitschakelen. Voor nu lijkt het er niet op dat er een optie is om dit uit te schakelen.

Onbekend is wanneer de geanimeerde emoticons naar WhatsApp komen. Voor nu gaat het enkel om aanwijzingen in de code. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.