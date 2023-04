WhatsApp krijgt nieuw ontwerp en chatvergrendeling

WhatsApp werkt aan een nieuw ontwerp voor de Android-app van de berichtendienst. Op screenshots is te zien dat afscheid genomen wordt van de navigatiebalk bovenin beeld. Tevens wordt er gewerkt aan een nieuwe functie genaamd chatvergrendeling.

WhatsApp met navigatiebalk onder in beeld

De ontwikkelaars van WhatsApp werken aan een nieuwe weergave voor de applicatie. Dit blijkt uit screenshots die worden gedeeld door het doorgaans goed geïnformeerde Wabetainfo. Op de schermafbeeldingen is te zien dat het navigeren binnen de app gemakkelijker gemaakt moet worden met wat wijzigingen in de interface.

Waar we nu bovenin beeld nog de verschillende opties terugvinden om tussen te schakelen, zal dat in de toekomst vermoedelijk aan de onderkant van het scherm gaan gebeuren. Dat is nu al het geval bij WhatsApp voor iOS. Onderin beeld komen de opties Chats, Communities, Status en Oproepen.

Op dit moment is de functionaliteit nog in ontwikkeling. Dit betekent dat je nog niet de nieuwe weergave kunt gebruiken, al is deze wel bij enkele bètagebruikers beschikbaar. Onduidelijk is wanneer WhatsApp dit nieuwe ontwerp naar iedere gebruiker uitrolt.

Chat Lock

Een andere functie waarover bericht wordt is Chat Lock. Hiermee kun je chats vergrendelen. Het gaat dan om een vergrendeling in de vorm van een toegangscode of een vingerafdruk. Je kunt de applicatie al in het geheel vergrendelen, maar met deze functie hoeft dat dus niet en kun je ervoor kiezen om alleen een individuele chat te vergrendelen. De vergrendelde chats zijn boven in het berichtenoverzicht terug te vinden.

Wat vind jij van de nieuwe ontwerp? Laat het ons en andere lezers weten door een reactie achter te laten onder dit artikel.