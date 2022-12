WhatsApp Avatars nu beschikbaar: zo kun je ze gebruiken

WhatsApp heeft een nieuwe feature toegevoegd waarmee je een eigen avatar kunt maken. Deze WhatsApp Avatars kun je niet alleen gebruiken als profielfoto, maar ook versturen naar andere gebruikers.

WhatsApp Avatars

We zien een nieuwe functie in de berichtendienst WhatsApp. Gebruikers kunnen vanaf nu WhatsApp Avatars gebruiken, een geanimeerde interactieve versie van jezelf. Deze functie kun je al kennen van bijvoorbeeld Facebook of van Samsung. Nu biedt WhatsApp deze functie ook aan, nadat deze functie eerder al door het bedrijf werd aangekondigd. Maar wat kun je met de avatars in WhatsApp en hoe gebruik je het? Dat leggen we uit in dit artikel.

WhatsApp Avatars is een aparte optie, welke je terug kunt vinden in het menu. Ga hiervoor in WhatsApp rechtsbovenin naar de drie puntjes en druk op Instellingen. Vervolgens vind je als tweede optie, de keuze Avatar. Wanneer je hierop tikt kan het feest beginnen en kun je aan de slag met het maken van je avatar. Je begint met het kiezen van de huidskleur, waarna je de keuze maakt voor de haarstijl, het lichaam en de verschillende andere onderdelen. Ook kies je in de stappen ook de outfit van je WhatsApp avatar. Terwijl je de avatar aan het maken bent, kun je op de spiegel tikken, waarmee je de avatar naast jezelf kunt leggen, om hem zo goed mogelijk lijkend kunt maken. Het kan namelijk nog best een opgave zijn om een avatar te maken die precies op jouzelf lijkt.

Wanneer je de avatar hebt gemaakt, kun je ervoor kiezen om te bladeren in stickers, waarbij je eigen gemaakte personage dan dus een hoofdrol speelt. Ook kun je hem nog even nabewerken of instellen als profielfoto. Je kunt je eigen stickers in ieder gesprek op WhatsApp gebruiken. In een gesprek druk je hiervoor op de emoji-knop, waarna je onderin kunt kiezen voor de avatar-stickers.