WhatsApp laat je 3D-avatars maken voor je profielfoto en stickers

Een nieuwe functie wordt uitgerold naar WhatsApp. In de nieuwe versie wordt het mogelijk gemaakt om 3D-avatars te maken. Deze kun je vervolgens gebruiken voor je profielfoto of voor stickers.

WhatsApp met 3D-avatars

We kennen ze al van Facebook en van Samsung, en nu komen ze ook naar WhatsApp: de 3D-avatars. Deze kun je vanaf binnenkort aanmaken in WhatsApp waarbij het dient als een vervanger voor de profielfoto. Je kunt namelijk een avatar maken die op jouzelf lijkt. Naast het laten dienen als profielfoto, kan het ook dienen voor familie en vrienden om te laten zien hoe je je voelt, omdat je er via je emotie kunt delen. Het kan ook zorgen voor een verbeterde privacy omdat je op die manier geen foto van jezelf hoeft te delen, zo stelt WhatsApp.

Niet alleen kun je de 3D-avatar gebruiken voor je profielfoto, je kunt ze ook als sticker gebruiken en deze naar anderen sturen, via het bekende menu met emoji, waar de stickers een eigen tabblad krijgen. Je kunt kiezen uit 36 verschillende stickerstijlen waarin je jezelf kunt verwerken. In de toekomst wil Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, verdere verbeteringen doorvoeren. Deze hebben betrekking op de schaduwen, de textuur van het haar en de belichting. Leuk detail; de eigen avatars die je maakt kun je ook delen in gesprekken via Instagram en Messenger en op Facebook.

De functie wordt vanaf nu uitgerold voor WhatsApp, maar de berichtendienst kennende kan het even duren totdat iedereen de functionaliteit kan gebruiken. Onlangs zagen we al een nieuw design met een camera-knop.