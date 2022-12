WhatsApp voor Android krijgt nieuw design: camera-knop en community’s

Een nieuwe server-side update is geactiveerd voor WhatsApp voor Android. De applicatie krijgt een nieuw ontwerp waarbij de nieuwe cameraknop een prominente plek krijgt. Daarbij zijn de community’s nu beschikbaar in Nederland.

WhatsApp in nieuw jasje

Open je WhatsApp, dan kan het zomaar zijn dat er een aantal wijzigingen opvallen. Die zijn namelijk zonder er verder ruchtbaarheid aan te geven doorgevoerd door de ontwikkelaars van WhatsApp. Duidelijk is dat in de balk bovenin beeld een camera-icoontje is te vinden. Hiermee kun je snel een foto maken en deze vervolgens delen als WhatsApp Status. Voorheen was dit camera-icoontje in het meest linkertabblad te vinden in WhatsApp. Maar dat is dus nu niet meer. Wel zien we op deze plek wat anders.

De WhatsApp Community’s werden eerder al aangekondigd door WhatsApp en ook uitgerold. Deze functie was echter nog niet direct voor iedere gebruiker beschikbaar. Dat is nu anders, want in Nederland en België kunnen we langzaam maar zeker ook eindelijk de functie gebruiken. Je kunt met WhatsApp Community’s gerelateerde groepen organiseren en zo aankondigingen verzenden naar alle deelnemers van die verschillende groepen. Community’s kunnen bijvoorbeeld van pas komen voor scholen of bedrijven waarmee je verschillende klassen en afdelingen kunt bundelen.