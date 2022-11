WhatsApp verandert meer in een winkelplatform

Een opvallende verandering van Meta voor WhatsApp. De berichtendienst verandert steeds meer naar een commercieel platform, zo wordt ook duidelijk bij de nieuwste verandering. WhatsApp gaat winkel-functies toevoegen.

Winkelplatform toegevoegd aan WhatsApp

Berichtendienst WhatsApp heeft een nieuwe functie gekregen in verschillende landen. Bedrijven kunnen informatie delen met Meta, het moederbedrijf van de berichtendienst, zoals bijvoorbeeld over de producten die zij aanbieden. Deze kunnen vervolgens geïndexeerd worden en opgeroepen worden door gebruikers. Zo kan een zoekopdracht gestart worden naar een bepaald product. Zoek je bijvoorbeeld naar een reis, of een bank, dan kun je direct via WhatsApp zien welke bedrijven dit aanbieden. Vervolgens kun je direct vanuit daar contact opnemen met een bedrijf voor bijvoorbeeld productadvies.

Verder moet het mogelijk gemaakt worden om direct via WhatsApp een bericht aan te schaffen en ook te betalen. Dit laatste is mogelijk in Brazilië en India. De andere functionaliteit wordt komt beschikbaar in Brazilië, Colombia, Indonesië, Mexico en het Verenigd Koninkrijk. Het is niet bekend of de functie in de toekomst naar meer landen wordt uitgerold.