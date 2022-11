WhatsApp rolt poll-functie uit in app: zo werkt het

Het hing al even in de lucht, nu is het definitief. Je kunt vanaf nu de poll-functie gebruiken in WhatsApp. Hiermee kun je in een individueel of groepsgesprek een vraag voorleggen, waar anderen op kunnen stemmen.

Poll in WhatsApp

Vanaf nu kun je gebruik maken van een nieuwe functie in WhatsApp. Gebruikers kunnen in een gesprek een poll sturen. Hiermee krijg je inzicht in wat de ander precies denkt over een bepaalde stelling. De functie werd eerder door WhatsApp al getest. Het is mogelijk om een poll te delen in een groepsgesprek, maar ook in een individueel gesprek, al is het de vraag wat bij een één-op-één gesprek hier precies de toegevoegde waarde van is. Anderen kunnen zien wat er gestemd is en door wie. Dit zie je zelf uiteraard ook.

Het maken van een poll is eenvoudig. Je tikt op de paperclip, waar je de optie ‘peiling’ terugvindt. Je kunt dan een stelling aanmaken en twee of meerdere antwoordmogelijkheden toevoegen. De functie is vanaf nu beschikbaar in zowel de Android-app als op iOS. De functie wordt automatisch beschikbaar gesteld. Het is dus niet nodig om een app-update te downloaden uit de Google Play Store.