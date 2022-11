Het was al eerder in het nieuws, en nu wordt het definitief. WhatsApp laat je vanaf nu berichten naar jezelf sturen. Handig voor een herinnering of boodschappenlijstje.

WhatsApp: bericht naar jezelf sturen

In eerdere geruchten kwam het al naar voren, dat WhatsApp werkte aan een mogelijkheid om berichten naar jezelf te sturen. Het klinkt sneuer dan het daadwerkelijk is. Het kan namelijk erg handig zijn. Bijvoorbeeld om een linkje met jezelf te delen, die je later nog eens wilt bekijken. Tevens kun je een herinnering of taak naar jezelf sturen zodat je iets niet vergeet, of bijvoorbeeld een boodschappenlijstje maken. Je kunt berichten die je jezelf stuurt makkelijk terugvinden in het chat overzicht.

Een ander handigheidje is dat je op deze manier ook tussen verschillende apparaten iets kunt delen. Zo zie je berichten die je op je smartphone naar jezelf stuurt, ook terug in WhatsApp Web of WhatsApp Desktop en andersom. Zo heb je je berichten ook op je computer.

Om jezelf een bericht te sturen, kan je beginnen met het opstellen van een bericht zoals je dit altijd doet. Hiervoor druk je op de tekst-knop, waarna je je contacten ziet. Vervolgens zie je de mogelijkheid om jezelf een bericht te sturen bovenin beeld.

De functie is in de afgelopen tijd uitgebreid getest, vanaf nu komt hij naar iedereen beschikbaar. Het kan echter even duren totdat deze bij jou te gebruiken is.