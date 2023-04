WhatsApp introduceert drie nieuwe beveiligingsfuncties

Middels accountbeveiliging, apparaatverificatie en automatische beveiligingscodes wil WhatsApp de gebruiker beter beschermen tegen onheil van buitenaf. De functies worden vanaf nu uitgerold voor de gebruikers van de veelgebruikte berichtendienst.

WhatsApp met nieuwe beveiligingsopties

WhatsApp even nieuwe beveiligingsopties aangekondigd voor de berichtendienst. Op deze manier moeten kans op misbruik van het account verkleind worden. Allereerst is er accountbeveiliging. Wanneer je nu overschakelt naar een nieuw apparaat, stuurt WhatsApp je een eenmalig wachtwoord om zo te controleren of je het wel echt bent. Deze functie zo uitgebreid worden. Er zal namelijk ook een melding naar je oude apparaat gestuurd worden om te verifiëren of je echt van apparaat wisselt. Hiermee moet voorkomen worden dat hackers ongeoorloofde toegang krijgen tot je account.

Een andere nieuwe functie is apparaatverificatie, een functie die vooral op de achtergrond draait. Je merkt er dus niet perse iets van. Er worden verschillende controles uitgevoerd om te kijken of alle zaken kloppen. WhatsApp legt de werking uit op haar blog.

Tot slot is er een verbeterde manier om te controleren of berichten end-to-end versleuteld verzonden worden. Je kunt dit nu al controleren door een QR-code te scannen en de zestigcijferige code te controleren of deze identiek is. Dat wordt uitgebreid met een functie die sneller laat zien of de inhoud versleuteld is, dit wel met QR-code maar zonder het nummer te hoeven vergelijken.

WhatsApp is begonnen met het uitrollen van de functie voor de app. Het kan even duren totdat iedere gebruiker deze functie aangeboden krijgt.