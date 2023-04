WhatsApp laat je binnenkort nog sneller contacten bewerken

WhatsApp werkt aan een nieuwe verbetering voor de chatdienst. De applicatie krijgt binnenkort de mogelijkheid om nog handiger en sneller de contacten te beheren.

WhatsApp: sneller contacten bewerken

Wanneer je nu een contact wilt bewerken in WhatsApp, gaat dat nogal met een omweg. Sterker nog, je kunt het contact niet direct bewerken via de chat-applicatie zelf. Je moet hiervoor WhatsApp zelf verlaten en vervolgens aan de slag met de contacten-app op je smartphone. Daar gaat binnenkort wat aan veranderen.

In een nieuwe testversie van WhatsApp zijn aanwijzingen gevonden voor de verandering. In de toekomst moet het mogelijk zijn om via de applicatie van WhatsApp zelf een contact te bewerken. Een fijne verbetering die sinds een tijd ook al aanwezig is in WhatsApp voor iOS. De velden die je terugvindt in de bewerker, is gelijk aan dat van de bewerker in de Contacten-app, zo meldt de bron.

Handig is dat wijzigingen die gedaan worden, direct opgeslagen worden op het telefoongeheugen en in het Google-account. Deze worden dus direct op alle gekoppelde toestellen doorgevoerd. De functionaliteit is vanaf nu voor een kleine groep gebruikers beschikbaar en naar verwachting wordt de functie in de toekomst breder uitgerold.