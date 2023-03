WhatsApp introduceert nieuwe desktop-app voor Windows

WhatsApp heeft een compleet nieuwe WhatsApp voor Windows Desktop app uitgebracht. Met de nieuwe versie van de applicatie wordt WhatsApp op je computer niet alleen sneller, het ziet er ook een stuk strakker uit.

WhatsApp Desktop in het nieuw

De WhatsApp applicatie voor Windows is in een nieuw jasje gestoken. Officieel heet de app WhatsApp Desktop en de nieuwe versie brengt verschillende verbeteringen naar de computerversie. Volgens de berichtendienst wordt WhatsApp door honderden miljoenen mensen gebruikt op een tablet of computer, en dus verdient het platform ook daar de nodige aandacht, en dus niet enkel op de telefoon. De nieuwe versie van de toepassing moet sneller laden en heeft een vergelijkbare interface, maar dan in een nieuw jasje.

Vanaf nu kun je via WhatsApp Desktop videobellen met een groep van maximaal 8 mensen. Er is ook ondersteuning voor audiogesprekken in een groep van maximaal 32 personen. Volgens het bedrijf wordt in de toekomst het limiet verder verhoogd, zodat je altijd in contact kunt blijven met vrienden, familie en collega’s. WhatsApp benadrukt dat er nog altijd gebruik gemaakt wordt van end-to-end versleuteling van je berichten, media en gesprekken.

Tablet en Mac

Voor degenen met een Android-tablet wordt een nieuwe WhatsApp Bèta uitgebracht die voor hen beschikbaar is om te testen. Verder belooft WhatsApp dat er ook begonnen is met het testen van een nieuwe desktopversie voor Mac. Hierbij ligt de focus op vernieuwing en snelheid. Wanneer deze toepassing verschijnt is nog niet bekend, wel wordt gezegd dat de versie zich momenteel in de eerste fasen van het bètatraject bevindt.

De nieuwe versie voor Windows kun je downloaden via de eigen website van WhatsApp.