WhatsApp kan binnenkort spraakberichten uitschrijven

Een nieuwe functie is onderweg voor WhatsApp. Gebruikers van de chat-app krijgen in de toekomst de mogelijkheid om spraakberichten om te zetten naar tekst. Handig, wanneer je niet in de gelegenheid bent om naar een spraakbericht te luisteren.

WhatsApp: uitschrijven van spraakbericht

Er komt een fijne verbetering aan voor WhatsApp. Waar we dinsdag al schreven over vier nieuwe functies die toegevoegd zijn aan de applicatie, komt er binnenkort nog een nieuwe functie bij. In de nieuwste versie zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuwe optie die betrekking heeft tot de spraakberichten. In de toekomst moet het mogelijk zijn dat spraakberichten die gebruikers ontvangen, omgezet kunnen worden in tekst.

Volgens de bron die bericht over het nieuws werkt de transcriptie op het toestel zelf, waardoor berichten niet naar een server gestuurd worden. WhatsApp kan taalpakketten downloaden om zo het gesproken bericht om te zetten in tekst. Momenteel is de functie aanwezig in een vroegtijdige testversie voor de iPhone, maar het lijkt ons logisch als de functie ook beschikbaar komt voor Android.

Op dit moment is niet duidelijk wanneer WhatsApp de functionaliteit breed beschikbaar wil stellen voor haar gebruikers.