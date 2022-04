WhatsApp komt met vier nieuwe functies: dit zijn ze

Vier nieuwe functies komen binnenkort beschikbaar voor WhatsApp. De berichtendienst krijgt handige functies zoals reacties, een community-tabblad en een betere downloadmanager.

WhatsApp krijgt nieuwe functies

Profiel delen

Downloaden en uploaden

Community-tabblad

Reacties

De ontwikkelaars van berichtendienst WhatsApp werken achter de schermen aan een hoop nieuwe functies. De nieuwe mogelijkheden die beschikbaar komen, zetten we voor je op een rijtje.

Nieuw wordt de mogelijkheid om snel je WhatsApp-profiel te delen. Nu kun je je profiel delen via een QR-code, maar volgens WABetainfo gaat dat veranderen. Het wordt mogelijk om een link te delen om direct een gesprek te starten.

Het uploaden en downloaden van bestanden wordt ook verbeterd. In een bètaversie wordt een tijdsindicatie getoond van hoeveel tijd er nog nodig is voor het up- of downloaden van een bestand. Een handige toevoeging, die beschikbaar komt naast de weergave van het percentage.

Al langere tijd gaan er berichten rond over de community-functie in WhatsApp. We zien nu beelden van een apart tabblad voor de functie. Deze zal het camera-tabblad vervangen. Groepen kunnen ermee samengebracht worden, wat handig is voor groepsbeheerders. De precieze werking ervan is nog niet bekend.

We zien ook nieuwe beelden van de nieuwe reacties die binnenkort toegevoegd worden aan WhatsApp. Hiermee kun je als het ware een bericht ‘liken’. Telegram voegde deze functie al eerder toe. In WhatsApp moet het mogelijk worden om te kiezen uit zes verschillende emoji. Mogelijk wordt het met de plusknop mogelijk om zelf een emoticon te kiezen.

Het is niet bekend wanneer de vier functies toegevoegd worden aan WhatsApp.