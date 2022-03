WhatsApp komt met speciale poll-functie naar de chat-app

Chat-app WhatsApp krijgt een nieuwe functie, zo blijkt uit nieuwe aanwijzingen die zijn opgedoken. De functie moet het makkelijker maken om bijvoorbeeld te peilen wat vrienden vinden.

Polls voor WhatsApp

Berichtendienst WhatsApp krijgt de mogelijkheid om een poll te maken, en deze te delen met anderen. De functie is opgedoken in de code van de applicatie, waarbij duidelijk wordt dat de functie beschikbaar zal komen voor groepen. Dit betekent dat het niet beschikbaar zal komen in één-op-één gesprekken, wat op zich logisch is, gezien dat daar een poll niet echt van toegevoegde waarde is.

Bij het aanmaken van de poll begin je met de vraagstelling. Vervolgens kunnen meerdere antwoorden gegeven worden waar anderen op kunnen stemmen. Het is op dit moment niet duidelijk hoeveel opties ingesteld kunnen worden en of iedereen in een groep de optie kan gebruiken, of dat alleen beheerders een poll kunnen maken. Het is ook niet duidelijk of WhatsApp de mogelijkheid biedt om een maximale tijd te stemmen. We verwachten in de komende tijd meer informatie hierover.