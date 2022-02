WhatsApp geeft groepsbellen een nieuw ontwerp – zo ziet het eruit

Met enige regelmaat rolt WhatsApp nieuwe functies en verbeteringen uit naar haar gebruikers. Dat is nu ook het geval, waarbij we een nieuw scherm tegenkomen voor groepsbellen. Dit nieuwe design wordt vanaf nu uitgerold.

Nieuw design voor WhatsApp

WhatsApp rolt een nieuw ontwerp uit voor het scherm van groepsbellen. Dankzij het nieuwe ontwerp zie je direct wie er aan het praten zijn. Dit wordt duidelijk aan de geluidsgolven die je bij iedere deelnemer ziet staan. Degenen die in het gesprek zitten, zie je terug aan de profielfoto van degenen die meedoen. Samen met de naam van de ander. Daarbij is de achtergrond aangepast. Waar deze eerder zwart van kleur was, is deze nu de bekende WhatsApp wallpaper met een groene kleur en de bekende tekeningen van de chatdienst.

Op dit moment is de update gefaseerd uitgerold naar bètagebruikers. Onduidelijk is wanneer deze breed beschikbaar komt voor iedereen. Hieronder vind je een screenshot van hoe het nieuwe venster eruit ziet.