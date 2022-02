Zo zien de nieuwe reacties op WhatsApp-berichten eruit

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie waarbij je een reactie achter kunt laten op een bericht, een soort van like uitdelen. In verschillende apps zagen we deze functie al eerder en nu krijgen we te zien hoe dat er in WhatsApp uit zal komen te zien.

WhatsApp reacties: dit zijn ze

Verschillende berichtendiensten bieden al de mogelijkheid om een reactie te geven op een bericht. Onlangs voegde Telegram reacties toe en ook Google Berichten biedt deze mogelijkheid. WhatsApp werkt ook aan de optie om een reactie op een bericht te geven. De berichten hierover gaan al langer rond, nu zijn er ook beelden opgedoken.

De foto’s geven een goede eerste indruk over wat we kunnen verwachten. Op de eerste screenshot zien we de implementatie ervan op iOS, de tweede screenshot toont de reactie op Android. Wanneer een bericht aangetikt wordt. De emoji’s worden in een bovenste rij getoond. Het lijkt erop dat er keuze is uit zes emoticons. Bij Telegram is het mogelijk om zelf een selectie te kiezen van emoji’s; onbekend is of WhatsApp deze optie ook aan gaat bieden.

Onduidelijk is wanneer WhatsApp de functie aan gaat bieden aan haar gebruikers. Wel is duidelijk dat de reacties ook voorzien zijn van end-to-end encryptie.