Telegram 8.4 is enorm toffe update: brengt reacties, spoilers, QR-code, vertalingen en meer

Een nieuwe toffe update staat klaar voor chat-app Telegram. De applicatie is door de ontwikkelaars uitgebreid met verschillende toffe functies die het gebruik nog beter maken. Dit betekent dat je nog meer mogelijkheden krijgt, zoals reacties, spoilers en meer.

Telegram 8.4

Gebruikers van chat-app Telegram krijgen een nieuwe update voorgeschoteld, zo op de valreep naar het nieuwe jaar, is er Telegram 8.4. Dankzij de nieuwe update krijgen gebruikers een hoop nuttige functies erbij, die vanaf nu gebruikt kunnen worden. De nieuwe functies die Telegram heeft toegevoegd, zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Reacties

Vanaf nu kun je reacties achterlaten op een chatbericht. Dit is een functie die inmiddels ook door WhatsApp in ontwikkeling is. Telegram heeft deze dus al toegevoegd. Door dubbel te tikken op een bericht kun je een duimpje sturen, waarbij je in feite een like geeft. Je kunt ook een andere reactie achterlaten, door een enkele keer op een bericht te tikken. Standaard staat de functie aan voor 1-op-1-chats en groepsbeheerders kunnen hem ook inschakelen voor groepen of kanalen. Beheerders kunnen ook bepaalde emoji’s in- of uitschakelen. De ander kan je reactie zien. We hebben voor het DroidApp-kanaal de reacties al ingeschakeld!

Spoilers

Een andere nieuwe functie is ‘Spoilers’. Een deel van een tekst in je bericht kun je vaag maken, bijvoorbeeld als je een spoiler deelt van een serie of film die je kijkt. De ander kan de spoiler zien, als hij of zij op de vervaagde tekst tikt.

Vertalen

Telegram 8.4 voegt ook de mogelijkheid toe om teksten direct te vertalen. Ideaal voor bijvoorbeeld kanalen die je volgt, maar die niet in je taal zijn. Deze feature moet je wel zelf eerst nog even activeren, wat je kunt doen via Instellingen > Taal. Door op een bericht in een chat te tikken, krijg je de optie ‘Translate’ te zien waarna de tekst door de vertaler gehaald kan worden.

QR-code

Nieuw is verder de aanwezigheid van een nieuwe QR-code. Deze kun je delen met bijvoorbeeld je gebruikersnaam, zodat anderen je snel kunnen vinden. De QR-codes zijn ook beschikbaar voor groepen, kanalen en bots die publiekelijk beschikbaar zijn.

Interactieve emoji

In Telegram 8.4 krijgen gebruikers nu ook interactieve emoji’s te zien van verschillende nieuwe emoticons zoals de sneeuwvlok, het vuur en de verbaasde emoji. Eerder werden verschillende andere emoticons al interactief gemaakt, waarbij na het sturen een animatie getoond wordt.

Downloaden

De update voor Telegram kun je vanaf nu downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.