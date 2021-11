Telegram 8.2 vol nieuws: enorm fijne update brengt veel verbeteringen voor media

Als Telegram een update uitbrengt, is het 9 van de 10 keer een update vol nieuwe functies. En inderdaad, ook met de nieuwste update van vanavond, Telegram 8.2, zien we een hoop nieuws.

Telegram 8.2

Gebruikers van de chat-app Telegram kunnen een nieuwe update binnenhalen uit de Google Play Store (en iOS App Store). We zijn inmiddels voor Android aangekomen bij Telegram 8.2, een update met wederom weer een lange changelog vol nieuwe functies.

Nieuw is bijvoorbeeld de kalenderweergave. Dit maakt het terugzoeken van mediabestanden een onwijs stuk makkelijker. Je kunt mediabestanden die je in een chat hebt gedeeld, in de kalenderweergave openen door bij de mediabestanden op de drie puntjes te tikken. Deze optie wordt zichtbaar als je al naar beneden aan het scrollen bent, en dan pas op de drie puntjes tikt.

Een andere verbetering voor de mediabestanden is dat je veel sneller kunt scrollen door de gedeelde foto- en videobestanden. Hiervoor houd je de balk aan de zijkant ingedrukt en zie je direct bij welke maand je op dat moment bent. Ideaal. Door te knijpen met de vingers, kun je meer of minder foto’s per rij laten weergeven.

Verder biedt Telegram 8.2 deelnameverzoeken voor groepen en kanalen. Beheerders kunnen speciale uitnodigingslinks maken. Ook de interactieve emoji is verder verbeterd, waarbij je nu meer emoji’s kunt kiezen.

Changelog

De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet. De update kun je vanaf nu downloaden op je smartphone.

Kalenderweergave en supersnel scrollen door gedeelde media

Geef media weer als een kalender door op ⋯ te tikken.

Scroll door gedeeld media door de nieuwe datumbalk te slepen.

Knijp om in- of uit te zoomen om meer of minder foto’s in een rij weer te geven.

Filter media op alleen foto’s, video’s of allebei.

Om gedeelde media weer te geven tik je op de bovenbalk van je chat.

Deelnameverzoeken voor groepen en kanalen

Maak speciale uitnodigingslinks waarmee beheerder kunnen bevestiging dat gebruikers lid mogen worden.

Beheerder kunnen het profiel en de bio van de gebruiker die lid wil worden door op de verzoekenbalk bovenin de chat te tikken.

Voeg labels toe aan de uitnodigingslinks van je chat om ze georganiseerd te houden.

Interactieve Emoji