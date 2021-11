Telegram introduceert advertenties in chat-app

Telegram zal gaan beginnen met het tonen van advertenties in de berichtendienst. Overigens hoef je niet direct bang te zijn dat je overspoeld wordt door reclame, zo maken we op uit de informatie die Telegram deelt met de buitenwereld.

Telegram met advertenties

Telegram gaat beginnen met het weergeven van reclame in de chat-app. De berichtendienst zal echter niet iedereen zomaar lastigvallen met een overweldigende hoeveelheid advertenties. Telegram zal advertenties tonen in de vorm van gesponsorde berichten. Dit zijn tekstberichten met maximaal 160 tekens, waarin geen externe links in mogen staan. Deze tekstberichten worden gebaseerd op het onderwerp van de groep; er wordt benadrukt dat er geen gegevens worden verzameld of geanalyseerd voor de advertenties.

Advertenties in Telegram komen alleen voorbij in openbare kanalen met meer dan 1000 deelnemers. Dit betekent dat er geen advertenties verschijnen in reguliere gesprekken of groepsgesprekken. De advertenties die als tekstberichten worden gedeeld zijn niet gepersonaliseerd en er wordt volgens Telegram niet bijgehouden of gebruikers op advertenties klikken.

