Telegram 8.0.1: interactieve emoji’s, individuele thema’s en meer

Een nieuwe update voor Telegram staat klaar in de Google Play Store. Met Telegram 8.0.1 worden gebruikers voorzien van verschillende nieuwe functies, waaronder interactieve emoji’s en meer thema’s.

Telegram 8.0.1

Als Telegram een update uitrolt, brengt deze doorgaans meer dan één nieuwe functie. Dat zien we nu ook terug met de komst van Telegram 8.0.1. Deze nieuwe versie, welke gedownload kan worden uit de Google Play Store, brengt een reeks mooie verbeteringen naar de Android-app. Zo kun je nu bijvoorbeeld één van de acht nieuwe thema’s kiezen voor elke individuele privéchat. Beide chatdeelnemers zien daarbij hetzelfde thema terug, op alle apparaten. Deze thema’s worden gekenmerkt door eigen kleurovergangen, berichtbubbels, geanimeerde achtergronden en patronen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de dag- en nachtmodus.

Interactieve Emoji is ook een nieuwe functie in Telegram 8.0.1. Sommige emoji’s zoals de ballon, de duim omhoog, het vuurwerk of het hartje hebben een effect, welke start door op de emoji zelf te drukken. Wanneer de ontvanger ook de chat open heeft staan, zien jullie allebei de effecten. Dit moment wordt gekenmerkt door de status ‘kijken’. Verder zijn er leesbevestigingen in kleine groepen en kan voortaan video of audio opgenomen worden van de livestreams in je kanaal of groep.

De volledige lijst nieuwe functies hebben we hieronder voor je neergezet.

Chatthema’s

• Kies een van de 8 nieuwe vooraf ingestelde thema’s voor elke individuele privéchat.

• Tik op de koptekst van de chat > ⋮ > ‘Kleuren wijzigen’ om een thema te kiezen.

• Beide chatdeelnemers zullen hetzelfde thema zien in die chat – op al hun apparaten.

• Elk nieuw thema heeft kleurovergangen in de berichtbubbels, prachtig geanimeerde achtergronden en unieke achtergrondpatronen.

• Alle chatthema’s hebben dag- en nachtversies en volgen je algemene donkere modus-instellingen.

• Meer chatthema’s binnenkort beschikbaar. Interactieve emoji

• Sommige geanimeerde emoji hebben nu schermvullende effecten.

• Stuur 🎆🎉🎈👍💩 of ❤️ naar een privéchat en tik op de geanimeerde emoji om het effect te starten.

• Als je chatpartner de chat ook open heeft, dan zien jullie beiden de effecten en voelen de trillingen tegelijkertijd.

• Zie de status “Kijken” wanneer je chatpartner samen met je geniet van de emoji-effecten.

• Binnenkort meer interactieve emoji. Leesbevestigingen in kleine groepen

• Selecteer een van je uitgaande berichten in kleine groepen om te zien wie het onlangs heeft bekeken.

• Om privacy te beschermen, worden leesbevestigingen slechts 7 dagen na verzending van het bericht bewaard. Livestreams en videochats opnemen

• Neem video en audio op van livestreams in je groep of kanaal.

• Beheerders kunnen de opname starten vanuit het instellingenmenu (⋮).

• Kies tussen opnemen in staande of liggende oriëntatie.

• Voltooide opnames worden naar de opgeslagen berichten van de beheerder gestuurd en kunnen gemakkelijk worden gedeeld.

De update wordt vanaf nu uitgerold via de Google Play Store.