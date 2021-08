Telegram 7.9 brengt tientallen nieuwe features: dit zijn ze

Een flinke update staat klaar voor chat-app Telegram. De tientallen nieuwe functies die met deze update toegevoegd worden, zorgen ervoor dat je nog meer plezier hebt aan de applicatie. Denk aan verbeterde groepsvideogesprekken, tijdsaanduidingen, scherm delen en meer.

Telegram 7.9

In de Google Play Store kun je de update downloaden voor Telegram. Met de nieuwste update, Telegram 7.9.0, hebben de ontwikkelaars weer een hoop nieuwe functies toegevoegd. Je kunt nu videogesprekken voeren met 1000 toeschouwers. Daarbij kun je video’s versneld afspelen (0,5, 1,5 of 2x sneller). Verder is het mogelijk om videoberichten op te nemen in hogere kwaliteit en kun je erop tikken om ze te vergroten. Terwijl je opneemt kan muziek gewoon door blijven spelen. Verder kun je nu ook schermdelen met apparaataudio in 1-op-1-videogesprekken. Het automatisch verwijderen werkt nu ook na 1 maand.

Een handige toevoeging is dat je bij een videoclip als onderschrift bijvoorbeeld 0:38 toe kunt voegen. De ontvanger kan dan bij de video direct naar dat moment gaan in de video. Verder zijn er nieuwe animaties bij het verzenden van een bericht en kun je makkelijker tekenen in de mediabewerker. Bij het zoomen wordt bijvoorbeeld het formaat van de borstel automatisch aangepast. Een andere nieuwe functie is dat meer emoji’s geanimeerd zijn. Denk aan de dansende vrouw en man, het hart in vuur, het teleurgestelde gezicht en de uil.

De update voor Telegram kun je downloaden uit de Google Play Store.