Telegram brengt grote februari-update uit met AI-stickers en meer

Als Telegram een update uitbrengt, kun je de klok erop gelijk zetten dat dit een grote update is. Dat zien we nu ook met de februari-update van Telegram. We zien nieuwe functies als AI-stickers, videolinks en meer.

Telegram: februari-update

Een nieuwe update wordt uitgerold voor chat-app Telegram. En het is niet zomaar een update, maar een update vol nieuwe functies en mogelijkheden. Zo kun je nu met AI miljoenen stickers doorzoeken, videolinks met een specifieke tijdstempel delen, omslagfoto’s instellen voor video’s en als kanaal met sterren reageren. Ook zijn er verbeteringen voor videoweergave en het ontdekken van soortgelijke bots.

AI-gestuurde zoekfunctie voor stickers

Eerder introduceerde Telegram een zoekfunctie waarmee gebruikers door meer dan 40.000 stickers en emoji uit bundels konden zoeken. Nu gaat deze functie nog een stap verder: middels AI doorzoek je ook miljoenen door gebruikers geüploade stickers en emoji. Hierdoor kun je met specifieke trefwoorden, zoals ‘denkende aap’ of ‘ruimtehond’, eenvoudig vinden wat je zoekt. De functie werkt in 29 talen, waaronder ook in het Nederlands. Daarnaast blijft het mogelijk om eigen stickers en emoji te creëren met slechts een paar eenvoudige stappen.

Verbeterde videofuncties

Telegram introduceert verschillende verbeteringen voor video’s: zoals het delen van videolinks met tijdstempel. Je kunt nu een link naar een video delen die direct op een specifiek tijdstip start. Dit werkt zowel in Telegram-chats als op andere platforms. De optie verschijnt automatisch wanneer je een videolink deelt.

Bij het plaatsen van video’s in een kanaal kun je nu een specifieke frame als omslagfoto kiezen. Met de video-editor kun je extra elementen zoals tekst, stickers en emoji toevoegen om een aantrekkelijke thumbnail te maken. Een andere nieuwe functie is het opslaan van de voortgang bij video’s. Als je een video onderbreekt, wordt je voortgang nu automatisch opgeslagen. Hierdoor kun je later verder kijken waar je was gebleven. Daarnaast blijft de picture-in-picturemodus beschikbaar, zodat je video’s kunt bekijken terwijl je andere chats opent.

Nieuwe opties voor kanalen en bots

Telegram biedt ook nieuwe functies voor content creators en botgebruikers:

Met sterren reageren als kanaal: Gebruikers konden al anoniem met sterren reageren op berichten in kanalen. Nu kunnen ze dit ook namens een van hun kanalen doen, wat helpt bij kanaalpromotie en privacybescherming.

Vergelijkbare bots ontdekken: Op de profielen van bots is nu een lijst met soortgelijke bots te vinden. Dit helpt gebruikers bij het ontdekken van nieuwe diensten, hulpmiddelen en spelletjes.

De nieuwe update staat klaar in de Google Play Store. Downloaden kan via onderstaande button.