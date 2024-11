Telegram brengt grote november-update uit vol nieuwe functies

Telegram heeft een nieuwe update uitgebracht voor de mobiele apps. Met de nieuwe functionaliteiten kun je nog meer uit de berichtendienst halen. Onder andere op het gebied van video’s zijn er verschillende verbeteringen. We zetten de nieuwe functies op een rijtje.

Telegram krijgt november-update

Telegram heeft een nieuwe update uitgebracht die verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich meebrengt, met de focus op gebruiksgemak, video-optimalisatie en ondersteuning voor ontwikkelaars. We delen een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Verbeterde video-opties en snelheidsaanpassing

Video’s in Telegram laden nu sneller en in betere kwaliteit, vooral in grotere kanalen. De videospeler kiest automatisch de kwaliteit op basis van je internetverbinding, wat zowel de laadtijd verkort als datagebruik optimaliseert. Je kunt handmatig kiezen tussen hoge, middelmatige of lage kwaliteit, afhankelijk van je voorkeur. Op iOS is beeld-in-beeld eenvoudiger te activeren: veeg omhoog om een video te blijven kijken terwijl je in je chats bladert.

Het aanpassen van de afspeelsnelheid is nu gemakkelijker dan ooit. Houd de rechterkant van de video ingedrukt om direct naar 2x snelheid te gaan, of veeg naar rechts om de snelheid verder op te voeren tot 2,5x. Android-gebruikers kunnen bovendien dubbel tikken om snel 10 seconden terug of vooruit te gaan in een video.

Media en bewerking

In deze update kun je media toevoegen aan berichten die je al hebt verzonden. Ben je een foto of video vergeten toe te voegen? Geen probleem – je kunt het bericht eenvoudig bewerken en de media toevoegen zonder opnieuw te beginnen. Bewerkte berichten bevatten nu ook een tijdstempel die de laatste bewerking weergeeft, zodat je precies weet wanneer een aanpassing is gemaakt.

Chatspecifieke hashtags

Voor kanalen en groepen biedt Telegram nu de mogelijkheid om chatspecifieke hashtags te gebruiken, zoals #hashtag en @gebruikersnaam. Dit maakt het gemakkelijker om specifieke inhoud binnen één chat te filteren, wat handig is voor gebruikers die op zoek zijn naar bepaalde onderwerpen in drukke kanalen of groepen.

Inkomstendeling en advertentiemogelijkheden voor ontwikkelaars

Telegram introduceert nieuwe manieren voor botontwikkelaars om inkomsten te genereren via Telegram-advertenties. Bots en mini-apps kunnen nu gebruikmaken van deze advertenties, die privacybewust zijn en content creators ondersteunen. Bovendien zijn er verhoogde berichtlimieten voor bots, tot 1000 berichten per seconde voor diensten die hiervoor betalen met Telegram-sterren.

Kleine extra’s en verbeteringen

Gebruikers kunnen nu gedetailleerde leesbevestigingen in kleine groepen en privéchats zien, en door het ingedrukt houden van een reactieteller kunnen ze het exacte aantal reacties op een bericht bekijken.

De update wordt uitgerold via de Google Play Store en is te downloaden via onderstaande button. Wil je niets missen, volg dan het Telegram kanaal van DroidApp.