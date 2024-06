Telegram met juni-update: dit is er allemaal nieuw

Een grote update voor Telegram is beschikbaar. De applicatie laat je gebruik maken van verschillende nieuwe functies en mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld de locatie van bijschriften bij media vervangen, en ook kun je met hashtag-zoekopdrachten, inklapbare citaten en meer werken. Wat is er allemaal nieuw met de juni-update van Telegram?

Telegram krijgt juni-update

Telegram heeft een nieuwe update uitgebracht die diverse handige functies introduceert, zoals geanimeerde effecten voor berichten, bijschriften boven media, wereldwijde hashtag-zoekopdrachten, inklapbare citaten en meer. We zetten de nieuwe functies die de chat-app krijgt, voor je op een rijtje.

Berichteffecten

Je kunt nu geanimeerde effecten toevoegen aan berichten in 1-op-1 chats. Houd de Verzend-pijl ingedrukt om een effect te kiezen. Iedereen krijgt zes gratis effecten; Telegram Premium-gebruikers hebben toegang tot honderden extra effecten.

Bijschriften boven mediabestanden

Plaats bijschriften boven media om eerst context te geven voordat je een afbeelding of meme deelt. Selecteer media in je bijlagenmenu, typ je bijschrift, houd de Verzend-pijl ingedrukt en kies ‘Tekst boven plaatsen’. Je kunt ook media en albums bewerken om bijschriften boven of onderaan te plaatsen. Standaard

Snelle acties voor telefoonnummers

Tik op een telefoonnummer in een chat om een vernieuwd menu te openen met opties om een bericht te sturen, een oproep te starten, of het nummer als contact toe te voegen.

Hashtags, citaten en MacOS

Hashtags zijn nu globaal doorzoekbaar. Tik op een hashtag in een chat om zoekresultaten uit grote openbare kanalen te zien. Je kunt resultaten als een berichtenfeed of als een lijst van groepen en kanalen bekijken. Deze zoekopdrachten tonen alleen berichten van grote openbare kanalen. Nieuw zijn ook de inklapbare citaten. Je kunt tekstfragmenten in inklapbare citaten verbergen. Voeg opmaak toe aan je citaat en tik op de inklapknop in het invoerveld. De ontvanger kan het citaat uitklappen of eroverheen scrollen.

Gebruikers van de macOS-app krijgen nu dezelfde dynamische achtergronden en animaties voor spraak- en video-oproepen als op Android en iOS. Dit verbetert de uitstraling van oproepen. De update voor Telegram is te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.

