Telegram 10.5.0 komt met betere gesprekken en meer

Een nieuwe update wordt uitgerold voor berichtendienst Telegram. De applicatie belooft een betere geluidskwaliteit bij gesprekken en ook zijn er nog andere nieuwe functies terug te vinden.

Telegram 10.5.0

Een nieuwe update staat klaar voor de app van Telegram. Met versie 10.5.0. Deze kent een vernieuwde uitstraling voor spraak- en video-oproepen, samen met een bijgewerkte verwijderanimatie die nu beschikbaar is in de app.

Hoewel de uitwisseling van berichten het kernaspect van Telegram blijft, zijn spraak- en video-oproepen eveneens van belang, vooral omdat ze end-to-end versleuteld zijn. In deze recente update heeft Telegram de gebruikersinterface voor spraak- en video-oproepen herontworpen met nieuwe animaties en een verbeterd uiterlijk. Dit heeft niet alleen geleid tot een betere visuele ervaring, maar ook tot een efficiënter gebruik van bronnen, wat resulteert in een verbeterde prestatie, vooral op oudere apparaten en een langere levensduur van de batterij.

Volgens Telegram omvat deze update een volledige herontwerp van de oproepen, inclusief nieuwe dynamische achtergronden en animaties die zich aanpassen aan verschillende fasen van de oproep: inkomend, actief of beëindigd. Door de optimalisatie van de gebruikersinterface vereist deze minder bronnen, wat resulteert in een langere batterijduur en een soepelere werking, zelfs op oudere apparaten.

Bovendien is aangekondigd dat de gesprekskwaliteit is verbeterd en dat er verdere verbeteringen in 2024 zullen worden doorgevoerd.

De nieuwe vaporize-animatie, voorheen geïntroduceerd op de iOS-versie van Telegram, maakt nu ook zijn debuut op Android. Deze nieuwe animatie, ook wel bekend als het ‘Thanos Snap’-effect, blijkt energiezuiniger te zijn en zal beschikbaar zijn op beide platforms.

Deze update van Telegram omvat tevens verbeteringen voor bots. Bots kunnen nu reageren op berichten, werken met geciteerde berichten, antwoorden versturen en nog veel meer, waardoor ze veelzijdiger en responsiever worden.

