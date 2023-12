Telegram komt met kerst-update: dit is er nieuw

Een grote update staat klaar voor chat-app Telegram. De applicatie wordt bijgewerkt met een aantal verbeteringen en nieuwe functies. Zo wordt stories verbeterd en zien we ook nieuwe functies voor kanalen.

Kerst-update voor Telegram

Berichtendienst Telegram krijgt een fijne update aangereikt. De mobiele apps worden voorzien van enkele verbeteringen. Voor kanalen kunnen vanaf nu achtergronden ingesteld worden. Kanalen kunnen verder ook profielpictogrammen instellen, net als het delen van een emojistatus. Gebruikers kunnen berichten van kanalen opnieuw plaatsen als verhaal en deze helemaal verder personaliseren.

Het uiterlijk van een kanaal kan door de beheerder alleen aangepast worden als het niveau van boosts hoog genoeg is. De aangepaste achtergrond, emoji of het logo is dan voor iedereen zichtbaar die het kanaal bezoekt. Verder kun je meer vrienden tegelijkertijd Telegram Premium cadeau doen. Tevens krijgen beheerders van kanalen meer opties voor het opzetten van een winactie via Telegram.

Een fijne verbetering vinden we ook terug in de verhalen. Vanaf nu kun je met een toestel van iOS 17 of Android 7 of hoger, de uitknip-functie gebruiken. Om een afbeelding in een verhaal te plaatsen, kun je cut-out gebruiken, waarbij het onderwerp automatisch uitgeknipt wordt en zo toe kunt voegen aan je verhaal.

