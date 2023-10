Telegram krijgt grote update met nog meer personalisering

Telegram heeft weer een nieuwe update klaargezet voor de chat-app. Vanaf nu kun je nog meer personaliseren aan de berichtendienst. Dit zien we terug in Telegram 10.2.

Telegram 10.2

Een nieuwe update wordt uitgerold voor Telegram. Zowel in de Apple App Store als voor Google Android (in de Play Store) staat een update klaar voor de berichtendienst. Gebruikers kunnen veel handige tools gebruiken na de update. Een nieuwe optie is ‘Naamkleuren’. Deze functie voor Telegram Premium-gebruikers, kunnen een kleur kiezen voor hun account, waarbij de kleur van je naam in alle groepen, de links die je verstuurt, en antwoorden aangepast wordt.

Gelukkig is er ook genoeg nieuws te melden voor de gratis gebruikers van Telegram. In Telegram 10.2 vind je verbeteringen voor antwoorden. Je kunt nu bij het sturen van een antwoord, een specifieke tekst citeren uit een bericht, waarop je kunt reageren. Je kunt de opmaak van een citaat ook aanpassen.

Een andere verbetering die we terugzien heeft te maken met aanpasbare linkvoorbeelden. Je kunt het formaat van de media aanpassen, kiezen of het linkvoorbeeld boven of onder de tekst gezet moet worden en zelf instellen welke link als voorbeeld wordt getoond, als er meerdere links in een bericht staan.

Verder kun je bij het doorsturen en beantwoorden van berichten nu sneller de instellingen aanpassen via de tabs. Een handige verbetering is er ook voor verhalen. Je kunt deze vooruitspoelen en terugspoelen door het scherm ingedrukt te houden en vervolgens naar links of rechts te slepen. In de verhalenfunctie vind je ook een flits-icoontje waarmee je de warmte en kleurintensiteit kunt aanpassen van het beeld.

De update wordt vanaf nu verspreid. Wil je niets missen van DroidApp? Volg dan ons handige DroidApp Telegram-kanaal.