Telegram krijgt nieuwe functies: Boost, reactiestickers en meer

Telegram met september-update

In de Google Play Store staat een update klaar voor de Telegram app. De berichtendienst wordt uitgebreid met een functie die het mogelijk maakt om zogenaamde boosts uit te delen aan je favoriete kanalen. Je steunt je favoriete kanalen, zodat zij stories kunnen delen. In Telegram Premium kun je één boost geven. Hoe meer boosts een kanaal krijgt, hoe meer verhalen er door dat kanaal gedeeld kunnen worden. Je moet dus wel Telegram Premium hebben. Je kunt DroidApp helpen om verhalen te delen door ons hier een boost te geven.

Verder zijn er reactiestickers in verhalen, waarmee je anderen snel laat reageren. Het is een functie die we kennen uit Instagram. De verhalen hebben ook een reactieteller, die precies laat zien hoeveel keer een reactie is gegeven. Ook kun je voortaan voor je verhalen muziek gebruiken van je apparaat. De zelfvernietigende functie, die anderen eenmaal een bericht of foto laten bekijken, heeft een nieuw ontwerp gekregen en er zijn nieuwe inlogmeldingen, als er ingelogd wordt met jouw Telegram-account.

Volg je het DroidApp kanaal al op Telegram?