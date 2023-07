Voorkom spam op Telegram: tips om jezelf te beschermen tegen ongewenste berichten

Heb je last van spam op Telegram? Dat kan erg irritant zijn. Wildvreemden starten een gesprek die onschuldig beginnen. Misschien niet het meest erge, maar wel irritant dat ze steeds in je berichtenbox staan. Wij geven je tips hoe je dit kunt voorkomen.

Spam in Telegram

Een toenemende groep gebruikers van Telegram heeft te maken met spam op Telegram. Omdat het meer open is dan WhatsApp, kan het dus zijn dat iemand vanuit het niets een bericht stuurt naar je. Dit is niet direct een probleem, maar het is wel vervelend dat er weer zo’n ongewenst gesprek in je berichtenbox staat. Gelukkig kun je hier iets aan doen. DroidApp legt uit hoe je spam kunt voorkomen in Telegram.

Beheer je groepsinstellingen

Standaard kunnen mensen met wie je gedeelde contacten hebt, je berichten sturen en je toevoegen aan groepen. Ga naar Instellingen > Privacy en Veiligheid > Groepen en Kanalen, en stel dit in op “Mijn Contacten” of zelfs “Niemand”. Hiermee voorkom je dat vreemden je toevoegen aan willekeurige groepen.

Beperk doorgestuurde berichten

In dezelfde sectie Instellingen > Privacy en Veiligheid, kies voor “Doorgestuurde berichten” en stel het in op “Mijn Contacten” (of “Niemand”). Hierdoor kunnen mensen jouw berichten niet doorsturen met een link naar jouw account, waardoor je privacy beter beschermd blijft.

Overweeg je gebruikersnaam te wijzigen of te verwijderen

Als je een gebruikersnaam hebt ingesteld, kan dit ervoor zorgen dat mensen je gemakkelijker kunnen vinden. Overweeg om je gebruikersnaam te wijzigen of zelfs helemaal te verwijderen als je minder traceerbaar wilt zijn.

Vermijd grote openbare groepen

Spammers en oplichters zoeken vaak naar slachtoffers in grote openbare groepen. Als je lid bent van dergelijke groepen, overweeg dan om ze te verlaten om het risico van spam te verminderen.

Wees selectief met het delen van je telefoonnummer

Geef je telefoonnummer niet zomaar aan vreemden. Je kunt jezelf ook minder vindbaar maken via je telefoonnummer. Ga naar Instellingen > Privacy en Veiligheid > Telefoonnummer en stel dit in op “Niemand”. Hierdoor wordt voorkomen dat anderen jou via je telefoonnummer kunnen vinden.

Overweeg Telegram Premium

Als alle bovenstaande maatregelen niet voldoende zijn, kun je overwegen om een abonnement op Telegram Premium te nemen. Deze betaalde functie dempt en archiveert automatisch elke discussie met iemand die niet in je contactenlijst staat. Hierdoor wordt het aantal ongewenste berichten aanzienlijk verminderd.

Het is belangrijk om te onthouden dat hoewel deze tips spam op Telegram kunnen verminderen, het niet altijd mogelijk is om het volledig te voorkomen. Wees altijd alert bij het communiceren met nieuwe mensen en geef geen persoonlijke informatie aan onbekenden. Door bewust om te gaan met je privacy-instellingen en voorzichtig te zijn met het delen van je gegevens, kun je het gebruik van Telegram (voor jezelf) veiliger maken.

Wil je niets missen rondom Android, dan kun je hier het DroidApp kanaal volgen op Telegram.