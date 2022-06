Telegram Premium is officieel: meer functies tegen betaling

Een betaalde versie van Telegram gaat al langer rond in het geruchtencircuit, nu is Telegram Premium officieel aangekondigd. Met deze versie kun je extra functionaliteit gebruiken.

Telegram Premium

Telegram Premium is aangekondigd. Het is de betaalde versie van de chat-app en werd in de afgelopen maanden uitvoerig getest. Pavel Durov, de oprichter van Telegram, laat op zijn eigen kanaal weten dat Telegram Premium verschillende extra’s biedt. Het gaat hierbij om extra grote stickers, het versturen van nog grotere bestanden en dat het vrij is van advertenties. Reclame is overigens nog altijd in zeer beperkte omvang te vinden in Telegram. Het is de vraag of Telegram breder reclame in gaat voeren, voor nu staat dat niet op de planning, zo lijkt het.

Durov laat weten dat Telegram Premium een abonnementsmodel zal worden, maar noemt daarbij geen prijs. In een eerder lek werd een bedrag van 4,99 dollar per maand genoemd. Uit dat lek kwamen de volgende nieuwe functies naar voren; geanimeerde profielfoto’s, een uploadgrootte van 4GB (ipv 2GB), geen advertenties, hogere downloadsnelheden, unieke reacties, premium stickers, profielbadges en verschillende andere verbeteringen.

De maker van Telegram benadrukt meermaals dat alle bestaande functies gratis beschikbaar blijven in Telegram. Daarbij zullen niet alle toekomstige functies achter de betaalmuur verdwijnen. Wanneer de dienst beschikbaar komt is niet bekend, maar dit laat vermoedelijk niet lang meer op zich wachten. Volgens Durov wil hij liever betaald worden door gebruikers, dan door adverteerders. Met de inkomsten wil hij de kosten voor dataverkeer en hosting betalen, die nu naar eigen zeggen door de vele mogelijkheden van Telegram onbeheersbaar zouden zijn.