Telegram komt met Premium-abonnement voor meer functies

Telegram werkt aan een manier om geld te verdienen. Eerder werd al een functie aangekondigd waarmee de tegenhanger van WhatsApp geld wil verdienen; nu komt daar nog een extra optie bij.

Telegram Premium onderweg

In de afgelopen tijd liet Telegram doorschemeren dat het kijkt naar manieren om geld te verdienen met de berichtendienst. Tot nu toe betaalt oprichter Pavel Durov het namelijk allemaal uit zijn eigen zak. Eerder werd aan Telegram al advertenties in kanalen toegevoegd. Binnenkort zullen nieuwe functies hun debuut maken, zo wordt duidelijk uit opgedoken informatie.

Volgens Telegram Info is Telegram van plan om Premium Accounts te komen; een betaalde abonnementsfunctie die extra opties naar het toestel brengt. Hierbij is nog niet duidelijk welke extra functies beschikbaar komen. Geruchten hebben het over speciale en meer sticker-packs, al ontbreken hier nog verdere gegevens over. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat Telegram nog meer functies in petto heeft. Het is -nog- niet bekend wat de premium-functies gaan kosten.

Het lijkt niet zo te zijn dat bepaalde functies achter een betaalmuur verdwijnen, die je nu gratis kunt gebruiken. Het zou echt gaan om extra functionaliteit. Wanneer we meer informatie hebben over de premium-functies, houden we je natuurlijk op de hoogte. Al het belangrijkste nieuws van DroidApp kun je volgen op ons Telegram-kanaal.