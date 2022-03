Telegram 8.6: nieuwe downloadmanager, design-verbeteringen en meer

Een nieuwe update wordt uitgerold voor chat-app Telegram. De applicatie wordt uitgebreid met een downloadmanager en krijgt meer verbeteringen.

Telegram 8.6

In de Google Play Store staat een update klaar voor berichtendienst Telegram. Met versie 8.6 krijgt de applicatie een reeks verbeteringen die goed van pas komen bij het dagelijks gebruik van de app.

Er is een nieuwe downloadmanager, waarmee je direct inzicht hebt in de bestanden die je direct inzicht geeft in de gedownloade bestanden. Hiervoor kun je, indien er onlangs nieuwe bestanden zijn gedownload, direct de status zien, maar ook een download pauzeren of juist hervatten. Je kunt ook een bepaalde download prioriteit geven, zodat die als eerst gedownload wordt.

Bij het versturen van mediabestanden in een album kun je voortaan een voorvertoning bekijken, en de mediabestanden herschikken qua positie. Verder zijn er semi-transparante effecten in headers en panels in de donkere modus en is het inlog-proces vernieuwd.

