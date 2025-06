Telegram komt met grote juni-update: veel handige functies

Telegram heeft een nieuwe update klaargezet in de Google Play Store. Met de nieuwe versie van de berichtendienst worden tal van nieuwe functies uitgerold. Wat brengt de nieuwe juni-update van Telegram?

Juni-update van Telegram

Een nieuwe update is klaargezet voor Telegram. Met een grote juni-update worden tal van verbeteringen doorgevoerd. Deze nieuwe functies zetten we voor je op een rij. De focus van de juni-update ligt op mediabestanden en communiceren.

Privéberichten naar kanalen mogelijk

Een van de belangrijkste vernieuwingen is de mogelijkheid om rechtstreekse berichten te sturen naar Telegram-kanalen. Kanaaleigenaars kunnen deze functie activeren, zodat abonnees een privégesprek kunnen beginnen zonder dat persoonlijke gegevens zichtbaar worden. Berichten van volgers worden overzichtelijk weergegeven in een aparte interface, los van de persoonlijke chats van de beheerder. Zogenaamde content creators kunnen optioneel een vergoeding per bericht instellen om gesprekken te stroomlijnen.

Verbeterde navigatie met onderwerp-tabbladen

Voor groepen die gebruikmaken van onderwerpen is er nu een tabbladindeling beschikbaar. Deze nieuwe weergave maakt het eenvoudiger om tussen onderwerpen te schakelen via een smalle balk bovenin of een bredere zijbalk. Gebruikers kunnen dit aanpassen via de groepsinstellingen. De aanpassing biedt vooral voordeel aan grotere groepen met meerdere lopende gesprekken.

Spraakberichten knippen en bewerken

Spraakberichten kunnen voortaan worden bewerkt voordat ze worden verstuurd. Gebruikers kunnen het begin- en eindpunt van hun opname instellen, waardoor het niet langer nodig is om een bericht opnieuw op te nemen bij een kleine verspreking. Opnames kunnen ook worden gepauzeerd en hervat, en aanvullende fragmenten kunnen later nog worden toegevoegd.

Foto’s delen in HD-kwaliteit

Telegram introduceert daarnaast een nieuwe ‘High Definition’-optie voor het versturen van foto’s. Hiermee kunnen gebruikers afbeeldingen met vier keer zoveel pixels verzenden, zonder noemenswaardige toename in dataverbruik. De optie is beschikbaar via de fotobewerker of het bijlagenmenu.

iOS-gebruikers delen sneller via Verhalen

Op iOS is het nu mogelijk om media rechtstreeks vanuit andere apps te delen als een Telegram-verhaal. Gebruikers hoeven daarvoor niet meer te schakelen tussen apps. Een afbeelding uit bijvoorbeeld de Foto’s-app kan direct worden geopend in de verhalenbewerker van Telegram via de standaard deeloptie van iOS.

Meer flexibiliteit in peilingen

Peilingen ondersteunen nu tot twaalf antwoordopties. Daarnaast kunnen peilingen worden opgeslagen in ‘Opgeslagen berichten’, zodat ze later kunnen worden geraadpleegd of gedeeld met andere gesprekken.

De update voor Telegram kan vanaf nu gedownload worden uit de Google Play Store.