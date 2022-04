Mark Zuckerberg vertelt over WhatsApp Communities en nieuwe functies

Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, heeft zich uitgesproken over een nieuwe feature die naar WhatsApp komt. Het zijn de WhatsApp Communities, een functie die binnenkort uitgerold zal worden naar de gebruikers. Maar wat kun je ermee?

WhatsApp Communities onderweg

Communities in WhatsApp komen er aan

Ook andere nieuwe functies aangekondigd

Berichtendienst WhatsApp werkt aan een hoop nieuwe functies. Deze week schreven we al dat er vier nieuwe functies onderweg zijn naar WhatsApp. Eén van de vernieuwingen zijn de WhatsApp Communities. Op Facebook geeft Mark Zuckerberg uitleg over wat de plannen zijn met deze optie.

Met WhatsApp Communities wordt het voor beheerders van groepen makkelijker om alles te organiseren en informatie samen te brengen in één community. Een community kan dus bestaan uit meerdere bestaande WhatsApp-groepen. Denk aan verschillende klassen van een school, die je dan mooi kunt bundelen. Duidelijk is dat WhatsApp voor de communities een apart tabblad aan de app wil toevoegen.

Nieuwe functies

Zuckerberg laat ook weten dat er andere verbeteringen op de plank liggen voor WhatsApp. Zo moet het mogelijk worden om bestanden tot 2GB te delen, komen er WhatsApp reacties waarmee je als het ware een bericht kunt liken, en kunnen groepsbeheerders berichten voor iedereen verwijderen. Verder kunnen deelnemers van een groep deze stil verlaten, zonder dat de rest hiervan op de hoogte wordt gebracht. Een andere verbetering is dat groepsoproepen op termijn mogelijk is met 32 deelnemers.

Het is nu niet bekend wanneer de nieuwe functies beschikbaar komen.