WhatsApp test laat gebruikers bestanden van 2GB delen

Wil je grote bestanden delen, dan is WhatsApp hiervoor niet de meest geschikte app. Echter wordt nu getest met grotere bestanden die je kunt sturen via de berichtendienst.

Grotere bestanden versturen via WhatsApp

Het versturen van grote bestanden is nu niet mogelijk via berichtendienst WhatsApp. Een bestand mag nu maximaal 100MB groot zijn. Nu is de chat-app gestart met een test waarbij je grotere bestanden kunt delen.

In Argentinië wordt deze optie getest, en daarbij krijgen gebruikers de mogelijkheid om bestanden tot 2GB groot te delen met vrienden, familie of anderen. Of WhatsApp van plan is om iedereen het hogere limiet te geven, is nu niet bekend. Diensten als bijvoorbeeld Telegram laten je al veel grotere bestanden delen.