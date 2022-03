WhatsApp Web en Desktop vanaf nu zonder telefoon te gebruiken

Na een lange tijd van testen en bètaversies, is nu het moment aangebroken dat WhatsApp Web en WhatsApp Desktop van een belangrijke verbetering worden voorzien. Je hoeft niet meer je telefoon online te hebben als je de desktop- of webversie wilt gebruiken.

WhatsApp zonder telefoon

WhatsApp rolt de ondersteuning voor meerdere apparaten uit naar iedereen. Om WhatsApp Web of WhatsApp Desktop te gebruiken, is het niet langer meer nodig om je telefoon in verbinding met het internet te houden. Het is een belangrijke nieuwe functie, want vanaf nu kun je dus berichten blijven sturen naar anderen via WhatsApp, ook al is je batterij van je smartphone leeg, heeft hij geen netwerk of staat hij uit. De functie werd in de afgelopen maanden al getest als bèta.

Met de functie ‘Ondersteuning voor meerdere apparaten’, krijgen gebruikers toegang tot WhatsApp op maximaal vier andere apparaten. Dit kan bijvoorbeeld een laptop of desktop zijn waarop gebruik gemaakt wordt van WhatsApp Web of WhatsApp Desktop. Dit kan geen andere telefoon zijn, behalve de eigen smartphone waarop het WhatsApp-account gekoppeld is. Als de telefoon waarop dit account ingesteld is, gedurende 14 dagen niet gebruikt wordt, wordt de koppeling na die twee weken verbroken. In dat geval moet het account opnieuw gekoppeld worden aan de web- of desktopversie.

Hoe werkt het?

Je kunt eenvoudig je telefoon koppelen aan je account. Hiervoor ga je naar web.whatsapp.com of download je WhatsApp Desktop. Bij het starten van de toepassing wordt gevraagd om een QR-code te scannen. Hiervoor gebruik je de speciale QR-scanner in WhatsApp zelf. Deze vind je in de app bovenin bij de drie puntjes. Je kiest daar dan ‘Gekoppelde apparaten’ en kunt een nieuw apparaat toevoegen.

