Telegram 8.7 uitgebracht: volop instellingen voor notificaties en meer

Een nieuwe update staat klaar voor chat-app Telegram. De berichtendienst wordt dit weekend bijgewerkt naar Telegram versie 8.7. We zien een hoop nieuwe functies die je vanaf nu kunt gebruiken.

Telegram 8.7

In de Google Play Store staat een update klaar voor chat-app Telegram. De nieuwste versie van de berichtendienst brengt een hoop verbeteringen rondom notificaties en meldingen. Vanaf nu kun je elk geluid op je telefoon gemakkelijk instellen als meldingstoon.

Dit kan ook een audiobericht zijn die je via Telegram hebt ontvangen of verzonden. Je kunt deze aanpassen per chat of voor allen. Het gaat om audiobestanden of geluidsbestanden die minder dan 5 seconden duren en tot 300kb groot zijn. Telegram stelt daarbij ook eigen meldingsgeluiden beschikbaar, die je kunt instellen in Telegram. Deze vind je terug in het Telegram-kanaal Meldingsgeluiden.

Het dempen van een chat kan ook anders ingesteld worden. Dit kon bijvoorbeeld eerder met twee dagen of acht uur. Nu kun je ook een chat dempen voor een bepaalde duur. Hierbij kun je zelf de tijd kiezen; en kun je bijvoorbeeld een pauze inlassen voor een middagdutje of voor je vakantie. Verder zijn er minder tikken nodig om de flexibele timerinstellingen aan te passen voor het automatisch verwijderen van chats. Bijvoorbeeld omdat het het gesprek minder rommelig maakt of omdat er vertrouwelijke informatie in staat. Je kunt bijvoorbeeld direct instellen dat dit op 2 dagen, 3 weken of 4 maanden staat, of op een ander gekozen moment.

De Picture-in-Picture is ook verbeterd met Telegram 8.7. Terwijl je chat kun je livestreams of andere content bekijken. Je kunt knijpen met de vingers om de grootte te wijzigen en ook is er een nieuw ontwerp. Telegram heeft verder gewerkt aan nieuwe animaties. Er zijn ook nieuwe geanimeerde emoji’s toegevoegd door Telegram. Denk aan het ijshoorntje, de donut, taco, hotdog, hamburger, patatdoosje, popcorn en verschillende andere lekkernijen.

Telegram 8.7 kan vanaf nu gedownload worden uit de Google Play Store. Wil je niks missen van DroidApp, volg dan het DroidApp-kanaal op Telegram.