Screenshot opgedoken van polls in WhatsApp

WhatsApp werkt aan een hoop nieuwe functies. Eén daarvan is de mogelijkheid om een poll te delen in de berichten-app. We zien nu een screenshot van deze functie.

WhatsApp met poll-functie

Mark Zuckerberg liet van de week weten aan welke nieuwe functies er gewerkt wordt voor WhatsApp. Een functie waar we nu meer over horen is de poll-functie. Hiermee kun je bijvoorbeeld een vraag stellen, waar anderen hun mening op kunnen geven middels de gegeven opties.

De poll kun je, wanneer de functie beschikbaar is, delen in een groep. De (andere) groepsleden kunnen zien wie er voor welke optie gestemd heeft. De polls met de antwoorden worden end-to-end versleuteld. Het zou volgens de bron best nog wel even kunnen duren totdat WhatsApp de polls definitief uitrolt naar iedereen. We zien nu in ieder geval alvast een screenshot van de nieuwe functie.