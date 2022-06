WhatsApp-functie die je berichten laat bewerken komt binnenkort

Het lijkt erop dat WhatsApp binnenkort de optie brengt om berichten na het verzenden te bewerken. Verschillende apps bieden deze mogelijkheid al, en nu zien we nieuwe beelden van de functie bij WhatsApp.

Berichten bewerken bij WhatsApp

Het bewerken van berichten in WhatsApp is op dit moment nog altijd niet mogelijk. Dit kan wel bij verschillende andere berichtendiensten zoals Telegram. De functie is bij WhatsApp echter wel in ontwikkeling, en dus kunnen we hopelijk binnenkort ook onze spelfouten bijvoorbeeld achteraf bewerken in WhatsApp. Dankzij Wabetainfo zien we nu screenshots van hoe de nieuwe functie eruit zal komen te zien.

Duidelijk is dat het bij WhatsApp op de volgende manier zal werken. Door een bericht te selecteren kun je opties selecteren. Deze krijg je te zien als je op de drie puntjes tikt. Daar zie je vervolgens de optie ‘Bewerken’, of in het Engels ‘Edit’. Je krijgt dan vervolgens de mogelijkheid om je chatbericht te bewerken. Het is niet bekend hoelang gebruikers de tijd krijgen voor het bewerken van hun bericht.

We hopen nu dat WhatsApp de functie binnenkort uitrolt. Geruchten erover gaan al sinds 2017 rond.