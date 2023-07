WhatsApp nu officieel beschikbaar voor Wear OS

Heb je een smartwatch met Wear OS, dan kun je vanaf nu officieel WhatsApp op je horloge gebruiken. Een paar maanden geleden werd de functionaliteit al aangekondigd, en vanaf nu is het daadwerkelijk beschikbaar.

WhatsApp heeft bekend gemaakt dat de applicatie vanaf nu ook gebruikt kan worden op smartwatches met Wear OS. Gebruikers kunnen met WhatsApp op het horloge aan de slag met het beantwoorden van berichten, het versturen van een spraakbericht, emoji’s gebruiken of oproepen aannemen die via WhatsApp gedaan worden. Het zelf opstarten van een chatgesprek is vooralsnog niet mogelijk. WhatsApp voor Wear OS biedt ook de mogelijkheid om snel een reactie te sturen met snelle antwoorden.

Wanneer je smartwatch beschikt over een eigen dataverbinding kun je dit alles doen zonder dat je een telefoon in de buurt hoeft te hebben. Is dat niet het geval, dan maakt het uiteraard gebruik van de netwerkverbinding van je smartphone. De functionaliteit is vanaf nu beschikbaar voor je smartwatch met Wear OS. Je horloge dient dan wel te draaien op Wear OS 3 of nieuwer. Dit betekent dat je onder andere de Galaxy Watch 5 kunt gebruiken ervoor.

.@WhatsApp is now available globally on #WearOS! 💚 🌏

Start new chats, reply to messages by voice and answer calls from your watch – safely and securely. 🔒

Download it here on Google Play: https://t.co/y2eGfMAwGy pic.twitter.com/vUMy1T7fSn

— Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) July 19, 2023