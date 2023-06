Nieuwe designveranderingen duiken op voor WhatsApp: witte navigatiebalk

Nieuwe designwijzigingen worden voorbereid voor WhatsApp. De berichtendienst krijgt in de toekomst meer Material You-elementen, zo werd al eerder duidelijk. Nu duiken er nieuwe beelden op met een nieuwe knop, samen met een witte balk.

Meer Material You voor WhatsApp

In de bètaversies van WhatsApp wordt getest met een aantal nieuwe veranderingen. Eén daarvan is de navigatiebalk onderin beeld. Hierin vind je de opties die je tot voor kort enkel bovenin in de tabbladen vond. Deze balk was tot dusver enkel in de donkere kleur te zien, maar door de ontwikkelaars is gewerkt aan een andere verbetering voor de toepassing. Hierbij is de balk wit gekleurd met grijze icoontjes. Deze is te zien wanneer de telefoon het lichte systeemthema gebruikt.

Er wordt door WhatsApp ook gewerkt aan een verbeterde versie van het donkere thema in WhatsApp. Deze zou op een net wat groter oppervlakte donkerder van kleur moeten zijn, dan nu het geval is. We kennen de interface op deze manier al een beetje van Apple iOS en binnenkort lijkt dan ook Android te volgen. Het is niet bekend wanneer de veranderingen voor iedereen beschikbaar zijn. WhatsApp rolde vorige de grote juni-update uit.