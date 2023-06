WhatsApp met juni-update: dit zijn de 4 nieuwe functies

Je kunt een nieuwe versie van WhatsApp downloaden voor op je smartphone of tablet. Met de update naar WhatsApp 2.23.12.78 worden vier nieuwe functies toegevoegd aan de berichtendienst. Onder andere worden GIF’jes automatisch afgespeeld.

WhatsApp update

Een grote juni-update staat klaar voor WhatsApp. Voor Android gaat het om specifiek te zijn om de update naar versie 2.23.12.78. In de afgelopen tijd werden verschillende nieuwe functies getest voor de dienst, en nu worden ze daadwerkelijk uitgerold. In totaal gaat het om vier nieuwe functies die je vanaf nu kunt gebruiken in de groene berichten-app.

Wear OS-ondersteuning

WhatsApp 2.23.12.78 brengt allereerst ondersteuning voor smartwatches met Wear OS. De functionaliteit werd onlangs al aangekondigd. Je kunt dankzij deze koppeling berichten, spraakberichten en spraakoproepen sturen en uitvoeren vanaf het horloge. Het gaat om smartwatches met Wear OS 3, zoals de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 4. Uiteraard is het ook mogelijk om berichten te lezen die binnenkomen.

Berichten bewaren

Gebruik je de optie ‘Berichten met vervaldatum’, waarbij berichten na een bepaalde tijd verwijderd worden, dan is er goed nieuws. Je kunt nu een individueel bericht uit de chat bewaren. Hiervoor houd je een bericht lang ingedrukt en kies je voor ‘Behouden’, waarna het bericht bewaard blijft.

Status en GIF

Bij WhatsApp Status kun je nu kiezen uit nieuwe tekstoverlayopties, zoals nieuwe lettertypen en achtergrondkleuren. In chats hoef je voortaan niet meer te tikken als een GIF’je binnenkomt, deze worden namelijk voortaan automatisch afgespeeld.

Downloaden

De update wordt (gefaseerd) uitgerold via de Google Play Store. Van de week schreven we ook al over de nieuwe privacycontrole in WhatsApp. Binnenkort wordt het ook mogelijk om meerdere accounts op hetzelfde toestel te gebruiken en kun je sinds deze maand chatvergrendeling gebruiken. Binnenkort verwachten we nog meer nieuwe functies. Een verzameling vind je terug op deze pagina.