WhatsApp komt deze zomer naar je Wear OS smartwatch

Google heeft tijdens haar ontwikkelaarsconferentie aandacht besteed aan WhatsApp. De populaire berichtendienst komt officieel naar je smartwatch, mits je horloge voorzien is van Wear OS 3.

WhatsApp op je smartwatch

Tijdens Google I/O heeft Google bekend gemaakt dat er nieuwe mogelijkheden aankomen voor je smartwatch met Wear OS 3. Het gaat om de integratie en ondersteuning van WhatsApp op de smartwatches met deze versie. Onder andere de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 4 van Samsung zijn voorzien van deze nieuwe versie.

We schreven deze week al dat WhatsApp werkt aan ondersteuning voor de smartwatch. De Android-app van de dienst is nu in bèta namelijk voorzien van deze ondersteuning. Dit maakt het koppelen van je smartwatch mogelijk. Toch moeten we nog even wachten totdat we het allemaal kunnen gebruiken.

Google laat weten dat je vanaf deze zomer WhatsApp op je smartwatch kunt gebruiken. Voor het versturen van berichten, maar ook voor spraakoproepen en voice-memo’s, ofwel spraakberichten. De functionaliteit zal niet werken op oudere Wear OS-versies, zo wordt duidelijk. Een precieze datum over wanneer WhatsApp beschikbaar komt op je smartwatch, is niet bekend gemaakt.