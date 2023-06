WhatsApp rolt functie uit waarmee je foto’s in hoge kwaliteit kunt delen

Verstuur je vandaag de dag een foto via WhatsApp, dan wordt deze gecomprimeerd. Hiermee wordt de kwaliteit naar beneden gehaald. Het lijkt er nu op dat WhatsApp een functie uitrolt die gebruikers de mogelijkheid geeft om foto’s in hoge resolutie te versturen.

WhatsApp foto’s in hoge resolutie

Foto’s die je nu stuurt via WhatsApp zijn vaak niet geschikt om mooi op te nemen in een fotoalbum of om ze groot af te drukken. Dit heeft namelijk te maken met het feit dat foto’s gecomprimeerd worden. Hiermee wordt er geheugen bespaard doordat het bestand kleiner wordt. Dit gaat dan wel ten koste van de kwaliteit, waardoor je dus sneller de slechtere kwaliteit tegenkomt. Gelukkig wordt er nu door WhatsApp gewerkt aan een betere oplossing.

De eerste gebruikers van het bètaprogramma krijgen een nieuwe functie aangeboden in WhatsApp. Deze heeft te maken met de kwaliteit waarin een foto verstuurd wordt via WhatsApp. Voor zowel Android als Apple iOS wordt de functionaliteit uitgerold. Wanneer je een foto klaar hebt staan om te versturen, zie je bovenin beeld een ‘HD-knop’. Dit betekent dat de foto in hoge kwaliteit kunt sturen. Duidelijk is wel dat dit nog altijd niet de originele resolutie is, en er nog altijd een (lichtere) vorm van compressie wordt toegepast. De ontvanger ziet dat het een HD-foto is, als deze gestuurd wordt.

WhatsApp zal de functie later breed uitrollen naar alle gebruikers. Overigens blijft de huidige manier van compressie standaard. Dit betekent dat wanneer je een foto in hoge resolutie wilt sturen, je steeds handmatig de HD-functie aan moet tikken. Het is niet bekend wanneer WhatsApp de functie naar iedereen uitrolt. Op dit moment is hij enkel beschikbaar voor een deel van de bètagebruikers.