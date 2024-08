Telegram komt met zomerse update vol nieuwe functies

Gebruikers van Telegram krijgen met de nieuwste update een reeks nieuwe functies en mogelijkheden in de app. De berichtendienst wordt uitgebreid met een handige in-app browser, een mini-appwinkel, weerberichten in verhalen en meer.

Zomerse update voor Telegram

Telegram heeft een nieuwe update uitgebracht met een reeks functies en verbeteringen. De update van vandaag introduceert een in-app browser met ondersteuning voor meerdere tabbladen, een mini-appwinkel, nieuwe soorten mini-apps, en de mogelijkheid om sterren cadeau te doen aan je vrienden, en nog meer nieuws.

Telegram-browser

Een van de nieuwe functies is de verbeterde in-app browser. Gebruikers kunnen nu pagina’s openen, deze inklappen en heropenen via de onderste balk. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijk kunt schakelen tussen berichten, websites, instant-view artikelen en mini-apps. De browser ondersteunt gedecentraliseerde websites die worden gehost op het TON-netwerk, waardoor Web3 direct toegankelijk wordt voor bijna een miljard maandelijkse gebruikers. Daarnaast kunnen gebruikers bladwijzers aanmaken om later naar een pagina terug te keren.

Mini-appwinkel

Met meer dan 500 miljoen gebruikers die regelmatig mini-apps gebruiken, heeft Telegram een nieuw tabblad voor ‘Apps’ toegevoegd in de zoekfunctie. Dit tabblad toont lijsten van apps die je gebruikt en populaire mini-apps, waardoor je nog sneller je favoriete games en diensten kunt openen of nieuwe apps kunt ontdekken. Ontwikkelaars kunnen nu ook videodemonstraties en schermafbeeldingen van hun mini-apps uploaden om gebruikers een voorproefje te geven van wat hen te wachten staat.

Sterren cadeau doen aan je vrienden

Een nieuwe functie in deze update is de mogelijkheid om Telegram-sterren aan je vrienden cadeau te doen. Deze sterren kunnen worden gebruikt om digitale goederen in mini-apps te kopen of betaalde inhoud in kanalen te ontgrendelen. Om sterren cadeau te doen, ga je naar Instellingen > Mijn sterren. Gebruikers die jarig zijn, worden bovenaan de lijst weergegeven in een speciaal overzicht, en de sterren verschijnen als prachtig geanimeerde cadeautjes in de chat.

Videoberichten opnemen met licht

Voor gebruikers die graag videoberichten opnemen, is er nu de optie om de flits aan de voorkant te gebruiken om het scherm te verlichten bij opnames in het donker. Tik op de microfoon in de berichtenbalk om over te schakelen naar video-opname, houd het camerapictogram ingedrukt om op te nemen en tik op het flitspictogram linksonder om het licht in te schakelen.

Weerbericht in verhalen

Gebruikers kunnen nu het weer delen in hun verhalen door een geanimeerde widget toe te voegen. Afhankelijk van de instellingen van het apparaat van de kijker, bepaalt de widget automatisch of de temperatuur in Celsius of Fahrenheit wordt weergegeven. Op wolkenloze nachten toont de widget ook de maanstand. Daarnaast kunnen gebruikers muziek, links of een locatie aan hun verhaal toevoegen via het ‘Stickers’-gedeelte.

Verhaalomslagen

Wanneer je een videoverhaal op je profiel plaatst, kun je nu kiezen welk frame als omslagfoto wordt gebruikt, wat je de mogelijkheid geeft om je verhaal nog aantrekkelijker te presenteren.

Tabbladen voor je browser en mini-apps op macOS

Tot slot heeft Telegram voor macOS nieuwe tabbladen toegevoegd die alles ondersteunen: games, mini-apps, instant view-pagina’s en zelfs Web3 ton-sites. Deze nieuwe tabbladen maken het gemakkelijker om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren.

In augustus kunnen we een nieuwe Telegram update verwachten, zo belooft het merk. Wil je niets missen op Telegram? Volg dan het DroidApp kanaal.