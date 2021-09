Telegram 8.0 uitgebracht: livestreams, betere stickers en veel meer

Een grote update is klaargezet voor Telegram. Met Telegram 8.0 krijgen gebruikers een reeks nieuwe functies die de chat-app nóg beter maken. Denk aan livestreams, betere stickers en meer functies voor het doorsturen van berichten.

Telegram 8.0

Uit de Google Play Store kun je een update binnenhalen voor de Telegram app. Met de update naar Telegram 8.0 kun je profiteren van een hoop verbeteringen en nieuwe functies. Dit betekent dat de chat-applicatie nog verder verbeterd is. Nieuw is bijvoorbeeld de ondersteuning voor livestreams. Je kunt video’s uitzenden en je scherm delen met een onbeperkt aantal kijkers. Hiervoor kun je in groepen op ‘Videochat’ tikken, of bij kanalen op ‘livestream’. Dit kan voor profielpagina van het kanaal of de groep die je beheert.

Ook het doorsturen is in deze versie verbeterd, zo kun je zien in de screenshot. Tik op het bericht dat je door wilt sturen en je kunt verschillende opties aanpassen. Zo kan bijvoorbeeld de naam van de oorspronkelijke afzender verborgen worden. Ook bijschriften kunnen verwijderd worden voordat een bericht doorgestuurd wordt. Verder kun je door kanalen bladeren door bij het laatste bericht in een kanaal verder naar beneden te scrollen. Telegram 8.0 beschikt ook over verbeteringen voor stickers.

Changelog

De changelog van de Telegram update hebben we hieronder voor je neergezet.

Onbeperkte livestreams

Zend video uit en deel je scherm met een onbeperkt aantal kijkers.

Tik op ‘videochat’ (in groepen) of ‘livestream’ (in kanalen) op de profielpagina van de gemeenschap die je beheert.

Flexibel doorsturen

Tik op ‘bericht doorsturen’ boven het invoerveld om te zien of te wijzigen hoe berichten worden doorgestuurd.

Verberg of toon de naam van de oorspronkelijke afzender.

Bijschriften van mediaberichten verwijderen of behouden.

Selecteer en deselecteer berichten om te wijzigen welke zullen worden doorgestuurd.

Ga naar het volgende kanaal

Blader door de kanalen zonder terug te gaan naar je chatlijst.

Als je het laatste bericht in een kanaal bereikt, dan kan je omhoog vegen om naar het volgende ongelezen kanaal te gaan.

Betere stickers

Ontdek populaire stickers boven de sectie ‘onlangs gebruikt’ in je stickerpaneel.

Vind makkelijk je stickerbundels — de miniaturen worden vergroot tijdens het bladeren om een beter overzicht te geven.

Weet wanneer je chatpartner op zoek is naar een sticker — de status van je chatpartner zal “kiest een sticker” tonen.

Wanneer je een emoji in de berichtenbalk invoert, dan verschijnen er stickervoorstellen — nu met grotere voorbeelden.

Trek het suggestiepaneel omhoog om meer stickers te zien.

Tellers voor ongelezen reacties

Zie hoeveel ongelezen reacties er zijn als je de reacties van een kanaal opent.

Betere zoekfunctie voor intern delen

Frequente contacten en recente zoekresultaten verschijnen nu wanneer je op ‘zoeken’ tikt tijdens het delen van berichten binnen Telegram.

De update kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button. Op de Telegram blog worden de functies uitgelicht in gif’jes.

