Telegram 7.8 komt met groepsvideo-gesprekken en geanimeerde achtergronden

Er is een nieuwe update beschikbaar voor chat-app Telegram. Vanaf nu is er de mogelijkheid om groeps-videogesprekken te houden via de applicatie. Daarnaast kun je geanimeerde achtergronden instellen in de Telegram app.

Telegram 7.8

In de Google Play Store staat een update klaar voor chat-app Telegram. Met de nieuwste versie van de dienst kun je gebruik maken van een aantal nieuwe functies. Zo is het vanaf nu mogelijk om met dertig mensen te videobellen, en ook om je scherm te delen. In de toekomst zal dit aantal verder uitgebreid worden. Bij de chat-instellingen kun je ook kiezen voor geanimeerde achtergronden.

De changelog van de nieuwe update, vind je hieronder.

Groepsvideo-oproepen

Start groepsvideo-oproepen vanuit spraakchats in elke groep.

Deel je scherm of camera met maximaal 30 deelnemers (limiet wordt binnenkort verhoogd).

Praat zonder video met een onbeperkt aantal deelnemers.

Maak spraakchats vanuit het ⋮-menu in het profiel van elke groep die je beheert.

Groepsvideo-oproepen worden ondersteund op alle apparaten, inclusief tablets en laptops.

Geanimeerde achtergronden

Maak kennis met geanimeerde achtergronden voor chats – voor het eerst in een berichtenapp! Deze achtergronden met kleurverloop worden met een algoritme gegenereerd en bewegen prachtig elke keer dat je een bericht verstuurt.

Maak je eigen achtergronden in de chatinstellingen door unieke combinaties van kleuren te selecteren en een van de tientallen patronen toe te passen.

Deel je geanimeerde achtergronden met vrienden en familie om ze naar een hoger niveau van chatten te tillen.

Kies tussen tientallen nieuwe prachtige geanimeerde achtergronden in de chatinstellingen en dan chatachtergrond wijzigen.

Animaties voor berichten verzenden

Stuur berichten met verbeterde animaties – stickers en geanimeerde emoji vliegen de chat in vanuit het stickerpaneel.

Herinneringen betreft aanmeldingen

Je ontvangt nu een melding van Telegram elke keer dat de instellingen betreft twee-staps-verificatie worden gewijzigd.

De update wordt vanaf nu uitgerold en kun je downloaden uit de Google Play Store. Wil je niks missen aan Android-nieuws? Volg het Telegram-kanaal van DroidApp.