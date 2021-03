Telegram 7.6.0 komt met Spraakchats zoals Clubhouse en meer nieuwe opties

Als er een update verschijnt voor chat-app Telegram, dan is dat er doorgaans eentje met veel nieuwe functies. Dat is ook het geval met de vandaag verschenen update; Telegram 7.6.0. We zien wat invloeden van voice-app Clubhouse en nog een reeks andere verbeteringen en handige nieuwe features.

Telegram 7.6.0

Je kunt uit de Google Play Store een update downloaden voor chat-app Telegram. Met de nieuwste versie van de app hebben de ontwikkelaars een reeks nieuwe features toegevoegd die handig van pas kunnen komen. Spraakchats 2.0 is de belangrijkste nieuwe functie. Hiermee kun je in kanalen en groepen miljoenen luisteraars tegelijkertijd bereiken en discussies houden met mensen die door miljoenen mensen tegelijkertijd kan worden gevolgd. De functionaliteit doet denken aan die van de app Clubhouse. Deze app is in de afgelopen weken razend populair geworden en doet eigenlijk hetzelfde als hierboven besproken, maar is er vooralsnog alleen voor de iPhone.

In Telegram kun je er ook voor kiezen om een spraakchat te delen of op te nemen en later te publiceren. Wanneer er een opname actief is, is dit terug te zien aan de rode stip naast de naam van de chat. Ook is er een verbeterde zichtbaarheid van deelnemers en kun je via de app je hand opsteken, zodat beheerders weten dat je iets wilt zeggen. Beheerders kunnen aparte uitnodigingslinks aanmaken voor luisteraars en sprekers, en ook zijn er nog enkele aanvullende opties.

Veegacties

Een andere nieuwe functie in Telegram 7.6.0 zijn de veeg-acties. Voortaan kun je zelf kiezen welke actie uitgevoerd wordt als je naar links veegt over een chat in de lijst. Je kunt kiezen uit vastzetten, markeren als gelezen, archiveren, dempen of verwijderen. Dit kan bij de chat-instellingen.

De update kun je vanaf nu downloaden uit de Google Play Store.

