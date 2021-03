WhatsApp werkt aan beveiligde back-ups (screenshots)

Al langere tijd gaan er berichten rond over de back-up functionaliteit in WhatsApp. Hierbij was WhatsApp bezig met het beveiligen van de Google Drive back-up. Nu lijkt dat in een vergevorderd stadium te zijn.

WhatsApp gaat back-ups beveiligen

Alweer bijna een jaar geleden kwamen de berichten naar buiten over een gecodeerde back-up functie van WhatsApp. Er zijn nu beelden verschenen waarbij te zien is dat WhatsApp de mogelijkheid gaat bieden om back-ups te beveiligen.

Het gaat hierbij om de Google Drive back-up, waarbij je berichtgeschiedenis online in je Google-account wordt opgeslagen. Je kunt de back-up alleen ontgrendelen middels het zelfgekozen wachtwoord. Die weet alleen jijzelf en wordt niet gedeeld met WhatsApp. Dit betekent ook dat wanneer je het wachtwoord niet meer weet, je geen toegang meer hebt tot je back-up.

Op dit moment is het niet bekend wanneer WhatsApp de beveiligde back-up optie uitrolt.