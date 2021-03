WhatsApp Desktop laat je vanaf nu bellen en videobellen: zo werkt het

Goed nieuws voor de gebruikers van WhatsApp. De berichtendienst maakt het vanaf vandaag mogelijk om te bellen en videobellen via WhatsApp Desktop. Tot nu toe moet je daarvoor de mobiele app gebruiken. In de komende tijd worden de mogelijkheden verder uitgebreid.

WhatsApp Desktop laat je (video-)bellen

In een persbericht laat WhatsApp weten dat het een nieuwe functie uitrolt naar de desktop-app van WhatsApp. Vanaf nu wordt het mogelijk om via WhatsApp Desktop te bellen met anderen, of een video-oproep te starten met iemand anders. Dit is al veel langer mogelijk via de mobiele app (Android en iOS), maar nog niet via de computer. Dat gaat vanaf vandaag veranderen, zo laat de dienst weten. Tijdens de afgelopen oudejaarsavond zijn er 1,4 miljard spraak- en video-oproepen gedaan via WhatsApp, een recordaantal op één dag. Nog altijd wordt de functionaliteit vaak gebruikt. Reden genoeg dus voor de berichtendienst om de functionaliteit uit te breiden.

In eerste instantie wordt het mogelijk om een één-op-één oproep te doen. Groeps(video-)gesprekken worden in een later stadium mogelijk, maar dat is nu nog niet het geval. WhatsApp laat het volgende weten over de nieuwe functie;

“Met een groter scherm voor video-oproepen kun je makkelijker met collega’s samenwerken, familie beter in beeld zien en heb je je handen vrij om je door een ruimte te bewegen terwijl je praat. Om desktop-bellen zo praktisch mogelijk te maken, hebben we ervoor gezorgd dat het naadloos werkt voor zowel staand als liggend beeld, in een apart aanpasbaar venster op je computerscherm verschijnt, en altijd op de voorgrond wordt weergegeven, zodat je nooit je video-oproepen kwijtraakt tussen openstaande browsertabbladen of -vensters.”

Om de functionaliteit te gebruiken moet je misschien nog iets geduld hebben. De optie wordt namelijk vanaf nu uitgerold, maar het kan even duren totdat iedereen de functie heeft. Om iemand anders te bellen kun je op het bel-icoontje drukken bij een contact. Het maakt niet uit of de ander opneemt op de computer of smartphone. Volgens WhatsApp zijn spraak- en video-oproepen end-to-end versleuteld en kan WhatsApp niet horen of zien wat er gezegd wordt.